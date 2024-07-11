Belediye işçi alımı yapacak! İş başvurusunda bugün son gün

Belediye işçi alımı yapıyor.Gaziosmanpaşa Belediyesi, GOPKENT Yönetim A.Ş. tarafından yeni işçi alımı ile alakalı detayları sizler derledik.

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Belediye işçi alımı yapacak! İş başvurusunda bugün son gün

Gaziosmanpaşa Belediyesi, GOPKENT Yönetim A.Ş. tarafından yeni işçi alımı yapıyor.

Alımı yapılacak kadrolar

Teknik Servis Elemanı Tesis Yöneticisi Çöp Kamyonu Sürücüsü Beden İşçisi (Genel) Araç Arkası Çöpçü Halkla İlişkiler Görevlisi Adaylarında Aranan Nitelikler

Başvurular, pozisyonlara göre çeşitli nitelikler gerektirir.

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Teknik Servis Elemanı: Microsoft Office programlarına hakim olmak ve en az lise mezunu olmak gerekir.

Tesis Yöneticisi: İlgili lisans programını tamamlamak

Çöp Kamyonu Sürücüsü: En az okur yazar olmak, 46 yaşından büyük olmak ve dijital takograf ehliyetine sahip olmak gerekir.

Beden İşçisi (Genel): En az okur yazar olmak

Halkla İlişkiler Görevlisi: İletişim becerilerine sahip olmak ve ilgili lisans programından mezun olmak gerekir.

11 Temmuz 2024 tarihine kadar şahsen veya e-posta yoluyla başvurular alınabilir. Başvuru kılavuzu burada bulunabilir.

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