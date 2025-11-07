Son dakika! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında tutuklama talebi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla, CHP'de bilgi işlem sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
