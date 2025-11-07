Villada sır dolu ölüm: İki genç odalarında hareketsiz halde bulundu!

Villada sır dolu ölüm! Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada Filistin uyruklu iki genç yerde hareketsiz halde yatarken bulundu...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada fenalaşan Filistin uyruklu iki kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan iki kişi, tüm çabalara rağmen yaşamlarını yitirdi. Kesin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde site içindeki bir villada fenalaşan Filistin uyruklu 2 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULUNDU

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ ARAŞTIRIYOR

Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan Zoabı ve Shahwan'ın kesin ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika... A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: İki sürpriz isim kadroya dahil edildi!

Son dakika... Endonezya'da cuma namazı sırasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var!

Osman ve annesi 6 gündür bulunamıyor: Babanın sözleri dikkat çekti!