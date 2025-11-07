Son dakika... A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: İki sürpriz isim kadroya dahil edildi!

Son dakika... A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve açıklandı. İki sürpriz isim kadroya dahil edildi, işte detaylar...

Aral Şimşir ilk kez davet edilirken Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci de çağırılan isimlerden oldu.

KADROYA İKİ SÜRPRİZ İSİM DAHİL EDİLDİ

Aral Şimşir ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci de çağırılan isimlerden oldu.

BERKE ÖZER KADRODA YOK

A Milli Takım'da bir önceki maçlar sırasında kamptan ayrılması krize dönüşen Berke Özer, milli takımda yer almadı. Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da yeniden aday kadroda yer aldı. Eintracht Frankfurt forması giyen ve sakatlığı bulunan Can Uzun, aday kadroya davet edilmedi.

İşte A Milli Takım kadrosu:Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki ÇelikOrta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

