Kağıt toplayıcısı bağımsız aday, büyükşehir adayı köklü partilerden daha çok oy aldı!

Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan ve yerel seçimlerde bağımsız büyük şehir adayı olan Ramazan Karabudak, açıklanan ve resmi olmayan seçim sonuçlarında 3 bin 15 oy alarak köklü partileri geride bıraktı.

YAYINLAMA
Google News
Kağıt toplayıcısı bağımsız aday, büyükşehir adayı köklü partilerden daha çok oy aldı!

Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.
Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde atık kağıt toplayıcılığı yapan 37 yaşındaki Ramazan Karabudak, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu. Ramazan Karabudak, yapılan seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla 3 bin 15 oy aldı.

aw174594-02.jpg

Köklü ve güçlü partilerden daha çok oy aldı

Karabudak, aldığı oy sayısı ile aralarında Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü partiyi geride bıraktı. Bağımsız aday, kentte köklü partileri geride bırakarak en çok oy alan 10. isim olurken istediği sonucu elde edemediğini söyleyerek, “Benim beklediğim oy en az 20 bindi” dedi.

“Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış”

Seçim sonucunun beklentisinin dışında olduğunu belirten Karabudak, “Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayıydım. Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış. Bugünden itibaren işimin başına geri döndüm. Burada önceden çaycılık yapıyordum. Pandemi sürecinde geri dönüşüm işine yöneldim. 16 Şubat’ta başkanlık çalışmalarına başladım. Dün de seçim sonuçlarını aldım. Nasibimizde yokmuş. Ben de o yüzden işimin başına döndüm” şeklinde konuştu.

aw174594-06.jpg

“Çevremde çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm”

Çevresinin çok geniş olduğunu ve bu yüzen de başkan olacağına inandığını ifade eden Karabudak, “Parti seçmememin nedeni ise vatandaşın partiden bıkması. Bağımsızdan bu yüzden aday oldum. Çevrem çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm. Benim beklediğim oy en az 20 bindi, ilk 2’de olacağımı tahmin ediyordum. Bana oy oranını sorduklarında söylemiyordum. Son bir haftadaki gözlemlerimden sonra 50 bini geçeceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

"Köklü ve güçlü partilerden çok oy almak beni mutlu etti, hedefim milletvekilliği"

Gaziantep'te köklü ve güçlü teşkilatlara sahip partiyi geride bırakmasıyla ilgili soruya da cevap veren Karabudak, "Yıllardır particilik yapan insanlardan daha yüksek oy almak beni çok mutlu etti. Gelecek hedeflerim arasında milletvekili olmak var. Beni desteleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pendik Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Pendik belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024Pendik Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Pendik belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

Son dakika! İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor! Meral Akşener ne diyecek? İstifa edecek mi?Son dakika! İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor! Meral Akşener ne diyecek? İstifa edecek mi?

Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!

Pendik'te seçilen muhtarlar belli oldu! Pendik Mahalle Muhtar Sonuçları | 31 Mart 2024Pendik'te seçilen muhtarlar belli oldu! Pendik Mahalle Muhtar Sonuçları | 31 Mart 2024

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meral Danış Beştaş'tan çok tartışılacak seçim yorumu: ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi''
Meral Danış Beştaş'tan çok tartışılacak seçim yorumu: ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi''
Ahmet Cin, kazanarak yeniden Pendik Belediye Başkanı oldu: ''Şimdi yeni işler zamanı''
Ahmet Cin, kazanarak yeniden Pendik Belediye Başkanı oldu: ''Şimdi yeni işler zamanı''
CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!
CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!
Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''
Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''
Son Haberler
Kağıt toplayıcısı bağımsız aday, büyükşehir adayı köklü partilerden daha çok oy aldı!
Kağıt toplayıcısı bağımsız aday, büyükşehir adayı köklü partilerden daha çok oy aldı!
Pendik Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Pendik belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024
Pendik Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Pendik belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024
Son dakika! İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor! Meral Akşener ne diyecek? İstifa edecek mi?
Son dakika! İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor! Meral Akşener ne diyecek? İstifa edecek mi?
Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!
Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!
Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi
Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi
Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!
Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!
Çok Okunanlar
1 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Bu gün hayatınızda neler değişecek? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
1 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Bu gün hayatınızda neler değişecek? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Türkiye seçimini yaptı! Demokrasi kazandı, 31 Mart seçim sonuçlarını gazeteler 1 Nisan Pazartesi manşetlerine böyle taşıdı
Türkiye seçimini yaptı! Demokrasi kazandı, 31 Mart seçim sonuçlarını gazeteler 1 Nisan Pazartesi manşetlerine böyle taşıdı
İletişim Başkanlığı’ndan açıklama! Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri hakkında bilgilendirme yapıldı
İletişim Başkanlığı’ndan açıklama! Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri hakkında bilgilendirme yapıldı
Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını yaptı, seçim sonuçlarını değerlendirdi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”
Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını yaptı, seçim sonuçlarını değerlendirdi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…