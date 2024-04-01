Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 212’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde Sevda M. (34) ile Mehmet Sadıç'ın (50) birlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı. Burada A.M., belinden çıkardığı tabancayla kapı önünde eşini ve Mehmet Sadıç’ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç’ın ve Sevda M’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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