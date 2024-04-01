Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan sevgililerin silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulundu.

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Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 212’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde Sevda M. (34) ile Mehmet Sadıç'ın (50) birlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı. Burada A.M., belinden çıkardığı tabancayla kapı önünde eşini ve Mehmet Sadıç’ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç’ın ve Sevda M’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve sevgilisini aynı evde basıp, kurşun yağdırdı!


Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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