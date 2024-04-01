Pendik Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Pendik belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandığı yönünde vatandaşlar araştırmaya başladı.
40+5 Kontenjan ile 45 meclis üyesinin bulunduğu partileri aldıkları oy oranına göre meclise listedeki sıralamaya göre meclise üye gönderiyor kazanan başkan adayı ise artı 5 kontenjanı da meclise göndermiş olduğu Pendik belediyesinde 31 mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin meclise gönderdiği meclis üyesi sayısı ve isimleri belli oldu.
AK PARTİ 21 +5 CHP 19 MECLİS ÜYESİ ÇIKARDI
Sandıkların tamamının açıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, Pendik Belediye Bakanlığını belediye başkanlığını cumhur ittifakı ve ak parti adayı Ahmet Cinin kazandığı seçim sonuçlarına göre alınan oy oranları nispetinde AK Parti 21+ 5 kontenjan ile toplamda 26, Cumhuriyet Halk Partisi ise 19 meclis üyesi meclise girmiş oldu.
MHP 4 MECLİS ÜYESİ CIKARDI
Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur ittifakı listesinde AK Parti listelerinden aday gösterilen 5. sıradan Hakan Çeçen, 10. sıradan Ersin Çakır, 15. sıradan Selim Halıcı, ve 20. sıradan Kemal Piroğlu olmak üzere toplam 4 meclis üyesinin meclise göndermiş oldu.
AK PARTİ'DEN PENDİK BELEDİYE MECLİSİNE GİREN MECLİS ÜYELERİ
1-Yunus Emre Özbek
2-Hayrettin Yeşilyurt
3-Şaduman Şeker
4-Murat Türkyılmaz
5-Haken Çeçen
6-Samet Ekşi
7-Celal Düzcan
8-Atakan Yüce
9- Hakan Öğütcü
10- Ersin Çakır
11- Zahide Fındık
12- Fatih ARslan
13- Hüseyin Topçu
14- Abdullah Koçyiğit
15- Selim Halıcı
16-Yaşar Karaman
17- Dursun Gürer
18-İdris Bilici
19-Semanur Alioğlu
20- Kemal Piroğlu
21- İsmail Kansu
CHP'DEN PENDİK BELEDİYE MECLİSİNE GİREN MECLİS ÜYELERİ
1 ONUR UĞURDAN
2 BERAT MAKSUT USTA
3 ÖZGE BEĞENMİŞ OLCA
4 OSMAN DİRİM
5 ERDEM BAYRAKLI
6 ÇETİN MENGÜKAN
7 HAYRİYE UYANIK
8 ZİHNİ İBİŞ
9 BÜLENT SADİ TÜRKYILMAZ
10 İZZET DİKTAŞ
11 SALİH CEYLAN
12 GÜNEY ÇOBAN
13 KENAN DAĞ
14 İBRAHİM YARAR
15 MAHSUM ARVAS
16 ERSİN BÖRÇEK
17 ARİF TOSUN
18 NİLÜFER GÖKÇE
19 HAYDAR ERKOL