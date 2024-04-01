Pendik Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Pendik belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandığı yönünde vatandaşlar araştırmaya başladı.

40+5 Kontenjan ile 45 meclis üyesinin bulunduğu partileri aldıkları oy oranına göre meclise listedeki sıralamaya göre meclise üye gönderiyor kazanan başkan adayı ise artı 5 kontenjanı da meclise göndermiş olduğu Pendik belediyesinde 31 mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin meclise gönderdiği meclis üyesi sayısı ve isimleri belli oldu.

AK PARTİ 21 +5 CHP 19 MECLİS ÜYESİ ÇIKARDI

Sandıkların tamamının açıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, Pendik Belediye Bakanlığını belediye başkanlığını cumhur ittifakı ve ak parti adayı Ahmet Cinin kazandığı seçim sonuçlarına göre alınan oy oranları nispetinde AK Parti 21+ 5 kontenjan ile toplamda 26, Cumhuriyet Halk Partisi ise 19 meclis üyesi meclise girmiş oldu.

MHP 4 MECLİS ÜYESİ CIKARDI

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur ittifakı listesinde AK Parti listelerinden aday gösterilen 5. sıradan Hakan Çeçen, 10. sıradan Ersin Çakır, 15. sıradan Selim Halıcı, ve 20. sıradan Kemal Piroğlu olmak üzere toplam 4 meclis üyesinin meclise göndermiş oldu.

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AK PARTİ'DEN PENDİK BELEDİYE MECLİSİNE GİREN MECLİS ÜYELERİ

1-Yunus Emre Özbek

2-Hayrettin Yeşilyurt

3-Şaduman Şeker

4-Murat Türkyılmaz

5-Haken Çeçen

6-Samet Ekşi

7-Celal Düzcan

8-Atakan Yüce

9- Hakan Öğütcü

10- Ersin Çakır

11- Zahide Fındık

12- Fatih ARslan

13- Hüseyin Topçu

14- Abdullah Koçyiğit

15- Selim Halıcı

16-Yaşar Karaman

17- Dursun Gürer

18-İdris Bilici

19-Semanur Alioğlu

20- Kemal Piroğlu

21- İsmail Kansu

CHP'DEN PENDİK BELEDİYE MECLİSİNE GİREN MECLİS ÜYELERİ

1 ONUR UĞURDAN

2 BERAT MAKSUT USTA

3 ÖZGE BEĞENMİŞ OLCA

4 OSMAN DİRİM

5 ERDEM BAYRAKLI

6 ÇETİN MENGÜKAN

7 HAYRİYE UYANIK

8 ZİHNİ İBİŞ

9 BÜLENT SADİ TÜRKYILMAZ

10 İZZET DİKTAŞ

11 SALİH CEYLAN

12 GÜNEY ÇOBAN

13 KENAN DAĞ

14 İBRAHİM YARAR

15 MAHSUM ARVAS

16 ERSİN BÖRÇEK

17 ARİF TOSUN

18 NİLÜFER GÖKÇE

19 HAYDAR ERKOL