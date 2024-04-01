Son dakika! İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor! Meral Akşener ne diyecek? İstifa edecek mi?

Son dakika! İyi Parti başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor! Meral Akşener ne diyecek? İstifa edecek mi? İşte detaylar...

AKŞENER SEÇİM SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Akşener 31 Mart seçimlerinin sonuçlanmasından sonra ilk kez konuşma yapmak için basın mesuplarının karşısına çıktı. Akşener: ''Seçimler olgunlukla tamamlandı'' diyerek sözlerine devam etti.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE TOPLANACAK

"Sandığa katılım oranındaki düşüşü görmezden gelinemez, itirazlarımızın sürdüğü yerler var. Olağanüstü seçimli kongre toplanacak sandıktan çıkan mesajı duymak görevimiz. Seçmen hür iradesiyle oyunu kullanmıştır"

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