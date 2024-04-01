Pendik'te seçilen muhtarlar belli oldu! Pendik Mahalle Muhtar Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin adayları kadar mahallelerde hangi adayın mahallesinde muhtarlığı kazanacağı merak ediliyordu. 36 mahallesi bulunan Pendik'te kıyasıya yarışın yaşandığı mahalle muhtarlığı seçimlerinde seçilen muhtarlar belli oldu İşte Pendik'te 31 Mart 2024 seçilen 36 mahalle muhtarları
Batı Mahallesi: Hülya Büyüktopçu
Çınardere Mahallesi: Mustafa Çelik
Doğu Mahallesi: Ahmet Öden
Ertuğrulgazi Mahallesi: Erdal Kara
Harmandere Mahallesi: Kurbani Kara
Kavakpınar Mahallesi: Öner Aşık
Kurtköy Mahallesi: Hüseyin Ekşi
Sapanbağları Mahallesi: Suat Dağ
Sülüntepe Mahallesi: Mahmut Dırmıkçı
Şeyhli Mahallesi: Şemsettin Dağcan
Velibaba Mahallesi: Şükrü Aydemir
Yenişehir Mahallesi: Aysun Güler
Yeni Mahalle: Melek Çil
Kaynarca Mahallesi: Halil Çekiçoğlu
Yayalar Mahallesi: Oğuzhan Atasayın
Güllübağlar Mahallesi: Davut Tecer
Dumlupınar Mahallesi: Hasgül Kaya
Çamçeşme Mahallesi: Ramazan Tunç
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber