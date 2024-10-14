Kadınlara 20 bin TL destek ödemesi verilecek! Yakın kart nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Bu hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt genelinde başvuruda bulunan vatandaşların hesaplarına sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ile evde bakım maaşı ödemelerini aktarmayı planlıyor. Destek ödemeleri yakından takip edilirken, çeşitli yardım projeleri de dikkate alınıyor.



Bakanlık, destek ödemeleri ekim ayı boyunca yapıldıkça resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapacak. Ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşayan insanlar, belediyelerin desteklediği projeleri yakından takip ediyor. Ekim ayında yaşlı ve engelli aylıkları ve aile destek paketi ödemeleri vatandaşlara dağıtılacak. Bu hafta evde bakım maaşı ve sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de verilecek.

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20 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ

Ekim ayı boyunca, sosyal yardımlardaki artış ve yeni destek ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ederken, belediyeler de vatandaşların yardımına yeni girişimler yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dul ve yetim kadınlara yılda 20.000 TL destek vereceklerini açıkladı. Yakın Kart programı, bu yardım projesini ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yürütecek.

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YAKIN KART NEDİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Belediyenin resmi web sitesi, yakın kart projesi hakkında ayrıntılı bilgileri yayınladı ve ilk başvurular alınmaya başlandı. Projeye katılmak isteyen kişiler, ilgili internet sitesinden ayrıntıları öğrenebilir ve başvurularını tamamlayabilir.