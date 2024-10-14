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O ülke Türk vatandaşlarına kapıyı kapattı! Türklere 2 yıl vize verilmeyecek

Türk vatandaşların vize başvurularına gelen ret yanıtlarının oranı son yıllarda giderek artırken, özellikle ABD'den önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasıyla vize başvuruları da zorlaştı.

O ülke Türk vatandaşlarına kapıyı kapattı! Türklere 2 yıl vize verilmeyecek
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Tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte, birçok Türk vatandaşı Schengen vizesi almak için harekete geçti. Ancak Türkiye'den gelen başvurulara Avrupa ülkeleri rekor sayıda ret yanıtı vermeye devam ediyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki vize anlaşmazlıkları son derece önemli hale geldi.

2026'YA KADAR VİZE RANDEVUSU YOK

Amerika Birleşik Devletleri, daha önce Türkiye'den yapılan vize başvurularında sunduğu kontenjanları önemli ölçüde azalttı. Bu nedenle, Türk vatandaşların vize randevusu alması daha zor hale geldi ve bu da sistemin tıkanmasına neden oldu. Yüksek başvuru sayısına rağmen, 2026 yılına kadar ABD'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, acil bir durum belirtmedikleri sürece en erken randevuyu Ocak ayında alabilirler.

RET ORANI YÜZDE 20'YE ULAŞTI

Türkiye'deki vize sorunları, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, insanların tatillerini yabancı ülkelere çevirdi. Vatandaşlar, ekonomik olarak daha uygun olan Balkan ülkelerine ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde fiyatlar Avrupa standartlarının üzerine çıktı. AB üyeleri, artan başvuru sayısına yanıt olarak randevu tarihlerini yıl sonuna kaydırırken, ret oranlarını yüzde 20'ye çıkararak tarihi bir seviyeye ulaştı.

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