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Bankalar faizleri arttırdı! Parası olan hemen bankaya koşsun

Bankacılar, yatırımcıların yüksek faiz oranlarından yararlanmak için son dönemde bankaların sunduğu 'hoş geldin' faizleriyle oranların %53-55 bandına kadar çıktığını söylüyor. Bu durum, bankalarda yeni müşteri hesaplarının açılmasına da neden oluyor.

Bankalar faizleri arttırdı! Parası olan hemen bankaya koşsun
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Finansal kaynakları olanlar, faizlerde düşüş beklentisi nedeniyle hızla harekete geçti. Bankaların yüksek faiz oranlarını değerlendiren mudiler, paralarını çeşitli bankalar arasında dolaştırarak en yüksek getiriyi elde etmeye çalışıyorlar. Bankacılar, yeni müşteri hesaplarının bu dönemde arttığını ve faiz oranlarının 53 ila 55 bandına çıktığını söylüyor.

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FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİLERİ ARTTI

Piyasalarda, ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ederken, yıl sonuna doğru faizlerde de bir düşüş beklentisi var.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2024'te yıllık enflasyon %49,38 oldu. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP), enflasyonun 2024 yılında %41,5 ve 2025 yılında %17,5 seviyelerine inmesini bekliyor. Geçmiş tahminlere göre yukarı yönlü değişiklikler yapılsa da enflasyon düşmeye devam ediyor.

Eylül 2022'de %83,45 olan enflasyon, 2023'te %61,53'e ve 2024'te %49,38'e düştü. Aynı zamanda, TCMB, Eylül 2024'teki altıncı toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit tutarak Mart 2024'ten bu yana faiz artışını durdurdu. Faiz indirimi beklentisi bu gelişmeler nedeniyle artıyor.

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