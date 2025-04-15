Kadın doğum kliniğinde akıl almaz ticaret: Ağlarına düşürdükleri kadınların yumurtalarını sattılar!

İstanbul Ataşehir'de bir çetenin kadınların yumurtalarını para karşılığı aldığı ortaya çıktı. Söz konusu şebekenin kadınlardan aldığı yumurtayı ABD'de sattığı ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi skandalının ardından benzeri bir hadise İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Kadın doğum kliniğinde para karşılığı yumurta satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre; İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde skandal bir olay yaşandı. Sağduyulu bir kadının CİMER üzerinden ihbarda bulunmasıyla ortaya çıkan rezalet, usulsüz bir şekilde yumurta satışının yapıldığını gözler önüne serdi.

TÜP BEBEK MERKEZLERİNE YUMURTA SATIŞI YAPILDI

İstanbul Ataşhir'deki kadın doğum polikliğini, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildi. Kadın hastalar, söz konusu ilacı iki hafta süresince kullandıktan sonra yurt dışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı.

Skandalda adı geçen doktor T.T

PARA İDDİASI

Hasta kadınlara ise olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeceğini öne sürüldü ve 20-40 bin lira arasında para teklifi yapıldı. Doğum kliniği çetesinin, paraya ihtiyacı olan zor durumdaki kadınları ağlarına düşürerek ABD'deki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirildiği de iddialar arasında.

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FELÇ KALMA RİSKİ

İddiaya göre; 20-30 yaşları arasındaki kadınlara verilen ilaçların hiçbir yan etkisi yok. Başka bir iddiaya göre de söz konusu ilaçların felç, erken menopoz gibi bir çok yan etkisi olduğu konuşuluyor.

CİMER'e yapılan şikayetler ihbar sayıldı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hemen harekete geçti ve klinikte araştırma yaptı. Bahsi geçen ilaçların birkaç kadına reçete edildiği belirlenirken doktorlar ise suçlamaları kabul etmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkkında Kanuna Muhalefet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

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