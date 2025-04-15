Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 15 Nisan Salı yani haftanın ikinci iş gününe piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcının "Güvenli liman " algısıyla birlikte rekor seyirle başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 950 lira çeyrek altın ise 6 bin 535 lira seviyelerinde işlem görüyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 15 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...