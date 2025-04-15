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Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 1 112

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 15 Nisan Salı yani haftanın ikinci iş gününe piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcının "Güvenli liman " algısıyla birlikte rekor seyirle başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 950 lira çeyrek altın ise 6 bin 535 lira seviyelerinde işlem görüyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 15 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 3 312

Altın fiyatları 15 Nisan Salı yani haftanın ikinci iş gününe ABD ve Çin arasındaki "Ticaret Savaşı" ile birlikte piyasalardaki "Güvenli Liman" algısının getirdiği yoğun taleple başladı. Talep artışının getirdiği rekor yükselişler sonrası gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merakla "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 950 lira ve çeyrek altın 6 bin 535 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 4 412

"GÜVENLİ LİMAN" REKORU!
Altın dün sabah erken saatlerde yükselişe geçerek ons başına 3 bin 245 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve cuma günü kaydedilen bir önceki rekoru geride bıraktı. Değerli metal ons tarafında dolarda devam eden düşüşün de desteğiyle geçen hafta yüzde 6’dan fazla değer kazanmıştı. Trump’ın politikaları nedeniyle güçlenen resesyon korkusu; ABD hisse senetleri, tahviller ve dolarda büyük sarsıntılara yol açarken, yatırımcıların güvenli limanlara koşmasıyla değerli metal bu yıl şimdiye kadar yüzde 20 yükseldi.

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 5 512

ONS ALTIN
Rekor seviyeyi gören ons altın sonrasında kâr satışlarının etkisiyle bir miktar geriledi ve sabah 8.30 itibariyle 3 bin 224 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
3.923,33
3.947,60

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.480,00
6.537,00

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 8 812

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
12.958,00
13.072,00

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
25.299,85
25.800,24

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
25.837,00
26.045,00

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın fiyatları tavan yaptı: Gram 4 bin lira sınırına ulaştı! Çeyrek ve gram altın fiyatlrı bugün ne kadar, kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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