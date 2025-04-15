Canlı yayın açıp babasına şiddet uygulamıştı! 'Sansar Salvo' Rapçi Ekincan Arslan gözaltına alındı.

İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.

Canlı yayın açıp babasına şiddet uygulamıştı!

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Ailesi, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Bunun üzerine Sansar Salvo, sosyal medya hesabından şiddet dolu bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü rapçi, babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

İnternette görüntülerin hızla yayılmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları olayın şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi yönünde çok sayıda mesaj yazdı.

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