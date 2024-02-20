Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?

Kripto piyasasının piyasa değerine göre en büyük ikinci varlığı olan Ethereum'un değeri, Salı günü 3.000 dolarlık kilometre taşını gölgede bıraktı. Bu çıkış altcoin yatırımcısını heyecanlandırdı. İşte yükselişin arka planı…

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Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?

Ethereum, sabah işlem saatlerinde birim başına 3.014 dolara ulaştı. Geçen hafta, Ether ABD doları karşısında %13.1'lik bir tırmanış gördü. Önceki iki hafta boyunca %28 arttı.

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ETHEREUM FİYATINDA İKİ YILIN ZİRVESİ

20 Şubat 2024 Salı günü, Ethereum'un (ETH) fiyatı iki yıllık bir zirveye ulaştı. 3.014 dolara kadar yükseldi. Mevcut fiyat, Ethereum'un piyasa değerini etkileyici bir 358.96 milyar dolara getiriyor.

Ethereum'un piyasa değeri şu anda toplam 2 trilyon dolarlık kripto ekonomi değerinin %17,9'unu oluşturuyor. ETH için ticaret çiftlerinin lideri Tether (USDT), %45'i, ardından %16 ile USDC ve %15.58 ile FDUSD takip ediyor.

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ETHEREUM, DENCUN VE ETF İLE ARTIYOR

Gözlemciler, ETH'nin değerindeki artışı iki temel gelişmeye bağlıyor: bir spot Ethereum borsa yatırım fonunun (ETF) potansiyel onayı ve beklenen Dencun yükseltmesi.

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ABD ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bir dizi spot BTC ETF'yi onayladıktan sonra, SEC'in ETH'nin menkul kıymet statüsüne resmi olarak ağırlık vermemiş olsa da, Ethereum tabanlı bir ETF'nin bir sonraki olabileceğine dair iyimserlik var.

Mart ayı ortalarında uygulanması planlanan Dencun yükseltmesi, Ethereum ağında önemli iyileştirmeler vaat ediyor. Bu yükseltmenin, ağ performansını artırmayı, işlem maliyetlerini düşürmeyi ve Ethereum'un çok katmanlı ekosisteminde birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

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