Bindiği otomobilinde son pozunu verdi! Kaza anında otomobili bomba gibi patladı!

Nevşehir’de dün akşam meydana gelen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Bindiği otomobilinde son pozunu verdi! Kaza anında otomobili bomba gibi patladı!

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ARABASINA BİNDİ SON POZUNU VERDİ

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabası 2000 Lahallesi yolunda meydana geldi. Faruk Aktaş’ın kullandığı 50 SE 108 plakalı otomobil ile Ramazan Kaleli’nin kullandığı 50 NB 761 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bindiği otomobilinde son pozunu verdi! Kaza anında otomobili bomba gibi patladı!

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Durukan Erol, Arif Güneş ve Ferdi Özkal ise ağır yaralandı. Yaralılar Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan sürücülerin cansız bedenleri de itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

KAZA ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya karışan otomobillerden biri görülürken, bir süre ilerledikten sonra karşı şeritten gelen otomobille çarpışması ve çıkan ışın görülüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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