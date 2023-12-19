Hatay Reyhanlı'da korkutan yangın!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gündüz vaktinde nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

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Hatay Reyhanlı'da korkutan yangın!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası alevlerin oturma odasını sardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Vatandaşların yangın çıktığını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.

Hatay Reyhanlı'da korkutan yangın!

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında evin oturma odası kullanılmaz hale gelirken, evde ve apartmanda maddi hasar oluştu.


Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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