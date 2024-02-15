Japonya’da dev yanardağ yeniden aktif! 5 bin metre yüksekliğinde patlama…

Japon dev yanardağı patladı. Havaya 16.000 fit kül bulutu gönderdi. Yerel halk tahliye etmek zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıldı. En son 1914 yılında büyük patlama yaşamıştı…

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Japonya’da dev yanardağ yeniden aktif! 5 bin metre yüksekliğinde patlama…

Bir yanardağ, yıllardır en güçlü patlamalarını gerçekleştirdi. Gökyüzüne 5 kilometreden fazla lav ve kül bulutları püskürttü.

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Japonya’nın güneyindeki Kagoshima Eyaletinde bulunan bir stratovolkan olan Sakurajima, 14 Şubat'ta patlamaya başladı ve 15 Şubat boyunca patlayıcı faaliyetine devam etti.

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ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Patlamayı tasvir eden inanılmaz videolar, yanardağ kraterinin üzerinde yükselen büyük bir kalın koyu duman sütununu ve Sakurajima'nın zirvesinden patlayan ateşli lav tüylerini gösteriyor. Yanardağdan çıkan bulutların arasında kıvılcım çıktığı da görülebilir.

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Patlama o kadar şiddetliydi ki, bazı büyük kayalar havaya vurulduktan sonra kraterden yaklaşık bir 2 km ötesine düştü. Yerel hava durumu ofisi, henüz bir piroklastik akış tespit edilmediğini ve çevredeki insanlar için acil tehlikeyi azalttığını söyledi. Yerel kaynaklara göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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