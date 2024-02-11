Darbeyle başa gelen Sisi hükümeti, kıyı şeridini BAE’ye sattı…

Zamanın önemli ülkelerinden biri olan Mısır zor günler geçiriyor. Döviz krizi yaşayan ülkede skandal bir karara imza atıldı. Ülkenin kıyı şeridi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne satıldı. Muhalifler ise, karara tepkili…

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Darbeyle başa gelen Sisi hükümeti, kıyı şeridini BAE’ye sattı…

İskenderiye'nin 212 km batısında, Kahire'nin 350 km kuzeybatısında, gelişen bir tatil beldesi olan Ras al-Hekma, nakit sıkıntısı çeken Mısır'a likidite getirmek için BAE'ye satıldı.

Ras al-Hekma, gelecek vaat eden bir tatil beldesidir. Ülkenin önemli sahil kenti olan Hekma, BAE’nin eline geçti.

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Ras al-Hekma, çarpıcı turkuaz sulara ve beyaz kumlu plajlara sahiptir. şimdi muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden lüks gelişmelere önemli yatırımlar çekecek.

MISIR’DA EKONOMİK KRİZ

Mısır, birkaç döviz devalüasyonu geçirmiş bulunuyor. Birkaç para birimi devalüasyonu oldu. Don on yıllardır en kötü döviz kriziyle uğraşıyor. Yakında bir tane daha yürürlüğe koyması bekleniyor. Bu 2022'nin başından beri dördüncü olacak.

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Mısır'ın ulusal para birimi, geçen yıl ABD doları karşısında karaborsada yarıdan fazla düştü. Uluslararası Para Fonu heyeti, 10 milyar dolara ulaşabilecek ve ardından karaborsa oranlarını karşılayacak döviz devalüasyonunun takip etmesi beklenen potansiyel bir kurtarma anlaşmasıyla ilgili görüşmeler için Perşembe günü ülkeye iki haftalık bir ziyareti tamamladı.

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KIYI ŞERİDİ SATILDI

Mısırlı bir yetkili Çarşamba günü, milyarlarca dolarlık bir anlaşma hakkında haftalarca süren spekülasyonların ardından Emirlik yatırımcılarının Mısır'ın kuzeybatı kıyısında birinci sınıf bir Akdeniz kasabası satın alacağına dair söylentileri doğruladı.

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