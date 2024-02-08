Azerbaycan rekor bir oyla 5. kez "İlham Aliyev" dedi

Azerbaycan'da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 92,10 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

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Azerbaycan rekor bir oyla 5. kez "İlham Aliyev" dedi

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK) Başkanı Mazahir Panahov cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını açıkladı.

MSK Başkanı Panahov'un açıkladığı sonuçlara göre Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 milyon 497 bin 542 oy alarak seçimi yüzde 92,10'la kazandı.

Aliyev'i yüzde 2.2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti. Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1.99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1.78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0.79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0.66 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0.48 oy aldı.

Seçimler 76,73 katılım sağlandı

MSK'dan yapılan açıklamada oy verme işleminin yerel saatle 19.00 itibarıyla resmen sona erdiği ve sayım işleminin başladığı belirtildi. Seçimlere yüzde 76,73 katılım sağlandığı açıklanmıştı.

Kesin sonuçlar 10 gün içinde açıklanacak

Oyları sayma işlemleri devam ederken, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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