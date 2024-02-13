Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nden seslendi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz" dedi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)