Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nden seslendi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nden seslendi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

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Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nden seslendi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nden seslendi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nden seslendi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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