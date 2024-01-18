İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!

İzmir Bayraklı'da bir plazanın 10. katına reklam tabelası takmak için çıkan 2 işçi nedeni belirlenilemeyen bir şekilde vincin zincirinin kopması sonucu 10. kattan aşağı düştü.

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İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10'uncu katına çıktıkları öne sürülen 2 işçi, vinç zincirinin kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçiler kurtarılamadı.
Olay, Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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