Doğudaki kar büyükler için çileye, çocuklar için eğlenceye dönüştü!

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar çileye dönüştü. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kar, köydeki vatandaşların hayvanlarının bakımlarını yaparken oldukça zorlandığı görüldü. Karın yağması köylerdeki çocukları mutlu ederken, karda kaymanın doyasıya keyfini çıkardılar.

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Doğudaki kar büyükler için çileye, çocuklar için eğlenceye dönüştü!

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının ardından çocuklar kızak keyfi yaşarken, köydeki vatandaşlar hayvanlarının bakımı için kar yağışı altında oldukça zorlandılar.
Erzurum’un Dereköy Mahallesi’nde kar yağışı sonrası çocuklar kızak keyfi yapıp karı eğlenceye dönüştürdü.

Doğudaki kar büyükler için çileye, çocuklar için eğlenceye dönüştü!

Mevsimin büyük bir bölümü kar altında kalan köylüler ise, “Kar kış kıyamet. Memleketimizin bir gerçeği kar. Hayvanlarımızın otu yemi suyu büyük bir zorlukla yapıyoruz. Haziran ayına kadar günlerimiz kar altında geçer” diye konuştular.

Doğudaki kar büyükler için çileye, çocuklar için eğlenceye dönüştü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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