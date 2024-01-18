Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne yaptığı video konferansda Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisinin büyük olduğunu belirterek, " 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yollar ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkısı" olduğunu açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yollar ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video konferans ile açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yollar ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yaptı" dedi.

Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 22 kişi gözaltına alındıCHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatlarıAltında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları

Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!

Pakistan’dan İran’daki "terör hedeflerine" saldırı! Saldırılarda 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybettiPakistan’dan İran’daki "terör hedeflerine" saldırı! Saldırılarda 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Son Haberler
Markete giren adam, döndüğünde aracının koltuğunda başkasını görünce şok oldu!
Markete giren adam, döndüğünde aracının koltuğunda başkasını görünce şok oldu!
İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
Meral Akşener'den CHP'ye sert çıkış: Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın
Meral Akşener'den CHP'ye sert çıkış: Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın
Doğudaki kar büyükler için çileye, çocuklar için eğlenceye dönüştü!
Doğudaki kar büyükler için çileye, çocuklar için eğlenceye dönüştü!
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor
Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı! En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı 10 bin TL, ek zam oranı yüzde 5 oldu
Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı! En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı 10 bin TL, ek zam oranı yüzde 5 oldu
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri