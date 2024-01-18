Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yollar ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yaptı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video konferans ile açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yollar ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yaptı" dedi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)