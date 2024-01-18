Karayolları 4. Bölge Müdürü açıkladı! Bolu dağı tünelindeki çile sona erecek | Avusturya'dan özel ekip geliyor!

Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu dağı tünelinde yaşanan heyelanlar nedeniyle İstanbul istikametindeki tüpün 60 metre uzatılacağını bunun için de Avusturya'dan uzman ekibin geleceğini söyledi..

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Karayolları 4. Bölge Müdürü açıkladı! Bolu dağı tünelindeki çile sona erecek | Avusturya'dan özel ekip geliyor!

Bolu dağı tünelinde neredeyse her yıl yaşanan heyalanlar nedeniyle trafik bir çileye dönüşüyordu. Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan yaşanan heyelan felaketleri nedeniyle önümüzdeki günlerde özel bir çalışma yapılacağını açıkladı..

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti 25 Eylül'de ulaşıma kapatılarak 42 günlük çalışmanın ardından heyelan riski nedeniyle 90 metre uzatıldı. Bolu Valiliğince düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tünel tüpünün yaz aylarında 60 metre uzatılacağını açıklandı.

"Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak"

İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fidan, yaz aylarında İstanbul istikametinde çalışma yapılacağını ifade ederek, "İstanbul istikametini 60 metre civarında uzatacağız. Bu sene planlanıyor. Bayramları düşünüyoruz. Mevsimi düşünüyoruz, trafiğin az olduğu dönemleri düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nın da haziran ayında olduğunu düşünürsek okulların da tatil olduğunu. Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak" dedi.

"Avusturya'dan özel ekip gelecek"

Avusturya'dan özel ekip geleceğini ifade eden Müdür Fidan, "Avusturya'dan özel ekip gelecek. Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya'dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak'ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak" diye konuştu.

Karayolları 4. Bölge Müdürü açıkladı! Bolu dağı tünelindeki çile sona erecek | Avusturya'dan özel ekip geliyor!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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