CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

SAHTE BELEDİYE RAPORLARI DÜZENLENMİŞ

Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi. Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı N. S, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Aralarında belediye başkan yardımcısı da var

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, şu ifadeleri kullandı:

Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Dakikalar önce o sayı 22'ye yükseldi. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı N. S, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. var.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, inşaat ruhsatı verilmemesi gereken yerlere para karşılığında ruhsat verildiği tespit edildi. Yine kişilere verilen ruhsatın sahte olduğu bilirkişiler tarafından belirtildi.

USULSÜZ YAPILARA RUHSAT VERİLDİ

Toplamda 140 villanın bulunduğu inşaatın temelinin atılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetçilerinin sahte rapor düzenlediği, belediye görevlerinde maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara ruhsat verdikleri belirlendi.

Polis ekipleri şu anda Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışmalarını devam ettiriyor.

KAYNAK: CNN TÜRK