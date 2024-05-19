İzmir’de çok sayıda personeller alınacak! Düşük KPSS puanıyla alımlar yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son açıklamaya göre, 65 KPSS puanıyla 36 Zabıta Memuru alınacak. Başvuru için gerekli koşullar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; kamu haklarından mahrum olmamak; kasten işlenmiş bir suç nedeniyle bir yıl ya da daha fazla hapis cezası veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine zarar vermek; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas veya ihaleye fesat karıştırmak.

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2022 KPSS puanının en az 65 olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması, 2022 KPSS puanının en az 65 olması, erkeklerin en az 167 cm, kadınların en az 160 cm boyunda olması, sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmaması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, daha önce çalıştığı kurum ya da kuruluşlardan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çeşitli nedenlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi No 50 Şirinkapı Buca İzmir adresinde 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında gerekli belgelerle şahsen başvuru yapılabilir.