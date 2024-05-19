Bu kez çalışana promosyon var! İş Bankası çalışana özel promosyon veriyor

Bankalar arasındaki rekabet, müşteri memnuniyetini ve bağlılığı artırmayı amaçlayan yeni yöntemler üretti. Bu alanda yarışmanın en önemli ödülü promosyon ödemeleridir. Emeklilere ve belirli çalışanlara promosyon ödemeleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Emekliler bu ödemeleri yakından takip ederek maaşlarını özel ve kamu bankalarına aktarıyor ve üç yıllık bir söz veriyorlar. Bu konuda en yüksek miktarda ödeme yapan bankanın önceliği devam ediyor. Çalışanlar da ilerleme açısından gelişme ile ilgileniyor. Kurum veya şirket ile banka arasında ihale çağrısı yapıldıktan sonra çalışanların terfileri tamamlanır. Bu durumda, en fazla ödemeKeşan Belediyesi promosyon ödemesi yapan banka önceliklendirilecektir.

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İş Bankası'nın Keşan Belediyesi ile vardığı anlaşmanın bu ihale sonucu olduğu bilinmesine rağmen banka çalışanlara 28 bin lira ödeyeceğini açıkladı. Belediye çalışanlarının maaş hesaplarına çekilmesine yardımcı olmak için banka, üç yıl boyunca toplam 28 bin lira tutarında nakit promosyonu sağlayacak. Bankanın karı, müşteri portföyünün artmasına da yardımcı oluyor çünkü çalışanlar için en yüksek ödemeyi kabul eder.

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Kamu bankalarına kıyasla özel bankaların tanıtım fırsatları daha fazla olsa da, yine de emeklilerin ve çalışanların finansal durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yüksek promosyon ödemeleri, bankaların daha fazla insan tarafından bankacılık hizmetlerini kullanmalarını teşvik edebilir ve bankalara mal ve hizmet satışlarında avantaj sağlayabilir.