İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu?

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan bir helikopterin kaza yaptığını bildirdi. Kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma ekipleri kazanın gerçekleştiği yere ulaşmaya çalışıyor. Kaza yapan helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu?

İran Cumhurbaşkanı Reisi, barajın açılışından sonra Tebriz'e döndükten sonra kaza yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı ve Doğu Azerbaycan eyaleti valisinin helikopterde olduğu bildirildi.

İran İçişleri Bakanı Vahidi, helikopterin sert bir iniş yaptığını, ancak hava koşulları nedeniyle ekiplerin kaza alanına henüz ulaşamadığını bildirdi.

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, kazaya ilişkin olarak, "Henüz muhtemel ölü ve yaralılar hakkında bilgi veremeyiz" dedi.açıklama yaptı.

Çok fazla sis ve rüzgar nedeniyle zorlu hava koşulları nedeniyle zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu bildirildi. İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini bildirdi.

İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazasını duyurduktan sonra İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi için dua etmeye başladı.

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