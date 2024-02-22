Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!

Çin'in Guangzhou kentinde, seyir halindeki konteyner gemisi köprüye çarparak üzerinden geçen araçların denize düşmesine sebep oldu. Yaşanan kazada, ölü ve kayıplar var.

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Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!

Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi.

Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!

Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!

Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!
Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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