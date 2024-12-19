  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'de akıl almaz ölüm: İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!
Yayınlanma:

İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'de akıl almaz ölüm: İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

zmir'in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!

Borsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçtiBorsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçti

MİT'ten soluk kesen operasyon: PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi! Yayla Kızılkaya kimdir?MİT'ten soluk kesen operasyon: PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi! Yayla Kızılkaya kimdir?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
BOTAŞ'tan önemli uyarı: Bu taleplere itibar etmeyiniz!
BOTAŞ'tan önemli uyarı: Bu taleplere itibar etmeyiniz!
Marmara denizinde korkutan görüntü! Müsilaj kabusu geri döndü
Marmara denizinde korkutan görüntü! Müsilaj kabusu geri döndü
Beyza Nur Kaya cinayeti davasında son gelişme: Sanığa bakın ne ceza verildi!
Beyza Nur Kaya cinayeti davasında son gelişme: Sanığa bakın ne ceza verildi!
Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!
Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!
İstanbul Bebek'te şüpheli ölüm: Ünlü iş adamı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
İstanbul Bebek'te şüpheli ölüm: Ünlü iş adamı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmayan trafiğe çıkamayacak
Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmayan trafiğe çıkamayacak
İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!
İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!