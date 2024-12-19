İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!
İzmir'de akıl almaz ölüm: İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'de akıl almaz ölüm! Kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi!
İzmir'de akıl almaz ölüm: İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
zmir'in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!
Borsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçti
MİT'ten soluk kesen operasyon: PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi! Yayla Kızılkaya kimdir?