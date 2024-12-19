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Borsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçti

Borsa güne ilk saatinden itibaren düşüşle başladı: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 düşüşle 9.851,29 puandan başladı.

Borsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçti
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Borsa güne ilk saatinden itibaren düşüşle başladı: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 düşüşle 9.851,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puana indi.

Borsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçti

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,40 ile bilişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 9.915,76 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk saatlerinden itibaren düşüşe geçti

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak:AA

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