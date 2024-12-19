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Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Erzurum'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar birçok evin çatısında dev buz sarkıtları oluşmasına neden oldu.

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!
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Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Erzurum'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar birçok evin çatısında dev buz sarkıtları oluşmasına neden oldu.

Erzurum'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar birçok evin çatısında dev buz sarkıtları oluşmasına neden oldu. Düşen sarkıtlar park halindeki araçlara zarar verirken, vatandaşlar için de büyük tehlike oluşturuyor.

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!

Erzurum'da hava sıcakları geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Kar yağışının ardından çatılarda oluşan ve boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Yaralanma ve maddi hasarın önüne geçebilmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından "buz kırma ekibi" oluşturuldu.

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!

Ekip sorumlu olduğu okul, cami, yaya ve araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Belediyenin yetkisi dışında kalan yerlerdeyse sarkıtlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!

KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; kent merkezinde bir binadan düşen buz, otomobili hurdaya çevirdi. Oto lastik tamircisi ise bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.

Erzurum'da tehlikeli görüntüler: Dev buz kütleleri üzerine düştüğü otomobilleri hurdaya çevirdi!

"ARKADAŞIM BİR METRE İLE KURTULDU"

Kışın Erzurum sokaklarında yürümenin bir kabusa dönüştüğünü söyleyen esnaf Furkan Savaş (30), "Kışın en büyük sıkıntılardan biri çatılarda oluşan buzlar. Korkudan yürüyemiyoruz. Haberlerde buz düşmesi sonucu yaralanma ya da otomobillerde büyük hasar oluştuğunu duyuyor, bazen de şahit oluyoruz. Çatılardan buz düşecek diye kaldırımda yürüyemediğimiz için yolun ortasında giden birçok kişi görebiliriz. Bu sefer de araç sahiplerinin küçük bir dikkatsizliği kazalara neden olabiliyor. İki gün önce bir öğle sıcağında önümüze buz düştü. İş yerinde çalışan arkadaşımız bir metre ile kurtuldu. Kısacası çatıdaki ve kaldırımdaki buz hayatımızı zorlaştırıyor. Erzurum cadde ve sokaklarında yürürken adeta Survivor’da yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz kendimizi." diye konuştu.


"YOLDA YÜRÜMEYE KORKUYORUZ"

Erzurumlu ev hanımı Necla Güneş (41) ise. "Erzurum soğuk bir memleket. Yolda yürümeye korkuyoruz. Kayıp düşmekten korktuğumuz için dışarıya bile çıkamıyoruz. Geçtiğimiz gün çatıdan düşen buzla az daha yaralanacaktık." dedi.

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