İstanbul'da şüpheli ölüm: Genç kızın, erkek arkadışıyla gittiği otelden ölüsü çıktı!

Genç kızın, erkek arkadışıyla gittiği otelden ölüsü çıktı: İstanbul'da Gaye Akel adlı genç kız, erkek arkadaşıyla kaldığı otelde ölü bulundu.

İstanbul'da Gaye Akel adlı genç kız, erkek arkadaşıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Şeker hastası olduğu ve gittiği otelde fenalaştığı öğrenilen genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde erkek arkadaşıyla bir otele giden genç kızın odadan cansız bedeni çıktı. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken kızın şeker hastası olduğu ve gece saatlerinde insülin alabilmek için eczaneye gittikleri öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde bir otelde meydana geldi. Akşam saatlerinde Gaye Akel adlı genç kızın fenalaşması üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi.

ERKEK ARKADAŞI YARDIM İSTEDİ

İlk başta gittiği eczaneden ilaç alamayan C.A. otel odasına geri dönüp kız arkadaşı Akel'le birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift daha sonra otel odasına geri döndü.

Akel, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Sabah uyandığında ise kız arkadaşının nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç kızın yaklaşık 2 saat önce yaşamını yitirdiği tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli belirtilen ölümle alakalı inceleme başlattı. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin olayla alakalı çalışması ise devam ediyor.

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