İstanbul'da nefes kesen, PKK operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da nefes kesen, PKK operasyonu!

İstanbul'da PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da nefes kesen, PKK operasyonu!

Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da nefes kesen, PKK operasyonu!

Partiden ayrılacak mı, kongreyi neden kaybetti? Karay Aydın'dan kongre sonrası zehir zemberek açıklamada bulundu Meral Akşener'i suçladıPartiden ayrılacak mı, kongreyi neden kaybetti? Karay Aydın'dan kongre sonrası zehir zemberek açıklamada bulundu Meral Akşener'i suçladı

Gizem Karaca büyük pot kırdı! Sette öpüşme anısı olay olduGizem Karaca büyük pot kırdı! Sette öpüşme anısı olay oldu

Kredi kartı sahiplerinin dikkatine! Merkez Bankasından önemli karar!Kredi kartı sahiplerinin dikkatine! Merkez Bankasından önemli karar!

D vitamini eksikliği olanlar bunu yapsın! Kemikleri öyle bir güçlendiriyor kiD vitamini eksikliği olanlar bunu yapsın! Kemikleri öyle bir güçlendiriyor ki

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 Mayıs'da provoke hazırlığı yapan 58 kişi gözaltına alındı!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 Mayıs'da provoke hazırlığı yapan 58 kişi gözaltına alındı!
Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi, öğretmenine pusu kurup bıçakladı!
Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi, öğretmenine pusu kurup bıçakladı!
Adana'da ilginç kaza! Yol yarıldı, kamyonu yuttu!
Adana'da ilginç kaza! Yol yarıldı, kamyonu yuttu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
Son Haberler
1991-2008 arasındaki sigortalılar müjde! Erken emeklilik fırsatı
1991-2008 arasındaki sigortalılar müjde! Erken emeklilik fırsatı
Dudak dudağa pozları paylaştı! Reynmen’in evlilik teklifi olay oldu
Dudak dudağa pozları paylaştı! Reynmen’in evlilik teklifi olay oldu
Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!
Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!
14 yaşındaki bir kıza tecavüz edip hamile bırakan 54 yaşındaki Glenn Sullivan'a ibretlik ceza! Fiziksel hadım edilmeye mahkum edilecek
14 yaşındaki bir kıza tecavüz edip hamile bırakan 54 yaşındaki Glenn Sullivan'a ibretlik ceza! Fiziksel hadım edilmeye mahkum edilecek
İBB'nin açtığı çukurdaki suda boğulan minik kızın cenazesi ailesine teslim edildi
İBB'nin açtığı çukurdaki suda boğulan minik kızın cenazesi ailesine teslim edildi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Çok Okunanlar
30 Nisan 2024 Salı günlük Burç yorumları nelerdir? O Burç sahipleri, duygusal ve ruhsal sağlığınıza dikkat!
30 Nisan 2024 Salı günlük Burç yorumları nelerdir? O Burç sahipleri, duygusal ve ruhsal sağlığınıza dikkat!
Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 30 Nisan 2024 Salı güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 30 Nisan 2024 Salı güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
30 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji o iller için sarı kod uyarısında bulundu!
30 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji o iller için sarı kod uyarısında bulundu!
Bakan Bayraktar'dan müjde! Sakarya Gaz Sahası'yla 1,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanabilecek
Bakan Bayraktar'dan müjde! Sakarya Gaz Sahası'yla 1,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanabilecek
Çöp konteynerlerinde şok görüntü! Ayıyı parçalara ayırıp çöpe attılar!
Çöp konteynerlerinde şok görüntü! Ayıyı parçalara ayırıp çöpe attılar!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor