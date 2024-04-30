D vitamini eksikliği olanlar bunu yapsın! Kemikleri öyle bir güçlendiriyor ki

Kalsiyum ve fosforun emilimi ve kullanımı için D vitamini gereklidir. Kemiklerin sağlıklı büyümesini ve yeniden şekillenmesini destekler. Bununla birlikte, D vitamini kemik sağlığı için yeterli değildir. Kemiklerinizi güçlendirmek ve kemik erimesini önlemek için daha fazla vitamin gereklidir. Kemiklerin iyi çalışması için hangi besinler tüketilmelidir? Detaylar buradadır...

Kemik Sağlığına Yarar Olan Vitaminler Nelerdir?

D vitamini, kemik sağlığı söz konusu olduğunda akla ilk gelen vitamindir. D vitamini, kemikleri güçlendirmek için gerekli olan kalsiyumun emilmesine yardımcı olur.

Ancak yeni araştırmalar, D vitamini kadar önemli olan A, B, C, E ve K vitaminlerinin de kemik sağlığı için gerekli olduğunu gösteriyor. Bu vitaminler, kemiklerin yapımı ve onarımı için gerekli olan hormonları ve hücreleri etkiler.

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Vitamin Takviyesi Almak

Bununla birlikte, vitaminler için daha fazlasının her zaman en iyi seçenek olmadığını unutmamak gerekir. Bazı vitaminlerin aşırı miktarda tüketilmesi kemiklere zarar verebilir. Örneğin, çok fazla A vitamini kemik erimesine ve kırıklara neden olabilir. Sonuç olarak, vitamin takviyesi almadan önce kan testi yaptırmanız ve doktorunuza danışmanız önerilir.

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Kemik sağlığınızı korumak için demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve diğer minerallerin yeterli miktarda alınması gerekir. Bu mineraller aşağıdaki besinlerde bulunabilir:

Süt ürünleri

Balıklar

Bir yumurta

Yeşil yapraklı koyu sebzeler