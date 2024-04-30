Kredi kartı sahiplerinin dikkatine! Merkez Bankasından önemli karar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu düşürmek ve parasal sıkılaşma sürecini daha sağlıklı şekilde yürütmek için kartlı işlemlere dair kısıtlama adımları atmaya hazırlanıyor.

Bu hafta yapılan PPK toplantısında faiz artırımını pas geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik verilerin ihtiyaç belirtmesi halinde faiz artırım sürecine devam edebileceğinin sinyallerini verirken, önemli bir mesaj da kredi kartı sahiplerine geldi.

Nisan ayında ilk önce kredi kartı nakit avans işlemlerine uygulanan faiz tutarlarını yukarı çeken Merkez Bankası, günler sonrasında ise kredi kartı akdi faizlerinde referans oranı değiştirmiş ve faiz artışına gitmişti.

Atılan tüm adımların yetersiz kalması ve Türkiye’deki kredi kartı kullanım oranlarının çılgınlık boyutuna varması üzerine yeni ve daha radikal çözüm adımları atmaya hazırlanan TCMB’nin yol haritası belli oldu.

TAKSİT UYGULAMASI KISITLANACAK

Nakit avans işlemlerine yönelik taksit sınırını 12 aydan 3 aya düşüren bankaların, ilerleyen süreçte talimat doğrultusunda taksitli işlemlerini askıya alacağı konuşulmakta. İlk aşamada tamamen sonlandırılmayacak olsa da, birçok taksitli alışveriş için vade işlemleri kısıtlanacak ve taksit vadeleri arasındaki ödeme farkları artış gösterecek. Bu uygulama ile vatandaşların taksitli tüketime olan ilgisinin azaltılması planlanıyor.

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KART LİMİTLERİ DEĞİŞTİRİLECEK

BDDK’nın mevzuatına rağmen çok sayıda banka, düşük gelirli müşterilerine dahi yüksek limitler sunmaya devam ediyor. Türkiye’de kredi kartı limitleri ile aylık gelir arasındaki bağlantının tamamen kopması üzerine yeni bir çalışma yürütülürken, birçok bankanın sağlıksız limiti bulunan müşterileri için kısıtlamaya gideceği öğrenildi.

FAİZ ORANLARI YENİDEN GÜNCELLENECEK

Kredi kartı faiz oranları, TCMB tarafından yayınlanan tebliğ ile politika faizi artışlarından bağımsız hale getirilirken, belirlenen referans oran Nisan ayında yukarı yönlü güncellenmişti. Halihazırda 4.25 olarak belirlenen kredi kartı akdi faizleri, mevcut ekonomik verilerin beklenen gelişmeyi sağlamaması halinde yeniden yükseltilecek.

ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Pandemi nedeniyle yüzde 20’ye kadar düşürülen kredi kartı asgari ödeme tutarları, yeniden eski seviyelerine çekilebilir.

Milyonlarca vatandaşın Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle kredi kartlarına ‘takla attırdığı’ ve bu nedenle yalnızca asgari ödeme tutarlarını yatırdığını tespit eden ekonomi yönetimi, asgari ödeme tutarlarında büyük çaplı bir değişikliğe gitmeyi tartışıyor.

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