Gizem Karaca büyük pot kırdı! Sette öpüşme anısı olay oldu

"1001 Gece" dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca, öpüşme sahnelerine ilişkin konuştu. Güzel oyuncu, yakınlaşma sahnelerinde yaşananları anlatırken dikkat çekti.

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Gizem Karaca büyük pot kırdı! Sette öpüşme anısı olay oldu

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına ve Baraj gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendi ve İzmir'e yerleşti.

Oyuncu, rol aldığı filmler için İstanbul'a sık sık gidip geliyor.Oyuncu, oynadığı dizi ve filmlerdeki yakınlaşma sahneleri hakkında konuştu.

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Gizem Karaca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Her şeyi bildiğin partnerinle oynuyorsun. 3-2-1 kayıt öpüşü. İyi öpüştük demedim. Ne olduğunu söyleyemiyorsun. Daha önce hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Daha önce hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Bir boşluk var. Bir kez daha çekiyorsun. Saçmalık."

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