İstanbul polisi başlattığı göçmen kaçakçılığı çalışmalarında, 545 düzensiz göçmen yakaladı!

İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde belirli aralıklarla yapılan uygulamalarda, 545 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik bir dizi çalışma başlattı.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ekipler, 2 ve 4 Mart tarihlerinde Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde ise cadde, sokak, park ve umuma açık yerlerde olmak üzere çok sayıda sabit ve hareketli noktada 24 mobil araçla birlikte uygulama düzenledi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 11 bin 647 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken 545 düzensiz göçmen yakalandı. 545 düzensiz göçmen, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan kişiler arasında adli makamlarca aranan 1 yabancı ise gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği aktarıldı. Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu

Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!

THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın

Haberin Devamı

Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi