THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın

Tüm yurt içi uçuşlar için Türk Hava Yolları bilet fiyatları 799 liradan başlıyor. 5 Mart ile 6 Mart 2024 tarihleri arasında satın alınan biletler için indirimli uçuşlar sunulacak.

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THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın

Türk Hava Yolları, müşterilerine yeni bir bilet kampanyası sunmaya başladı.

Bunun bir sonucu olarak, biletler 5-6 Mart 2024 tarihlerinde satın alınacak ve 11 Eylül 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.

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Kampanya, tek yön uçuşlar için 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz bir uçuş deneyimi sunar.

İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında ExtraFly paketi 1.179 lira, PrimeFly ise 1.249 liraydı.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlar için ExtraFly paketi 1.129 lira, PrimeFly paketi ise 1.189 lira.

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