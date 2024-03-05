Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.

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Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.

KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Pendik mevki Sultanbeyli güzergahında meydana geldi. İddiaya göre Soner Kurt kontrolündeki 35 KD 5720 plakalı otomobil TEM Otoyolu Pendik mevkiinde ilerlerken, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kapatıp kontrollü bir şekilde düzeni sağladı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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