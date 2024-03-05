Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!

Deprem yaşanan bölgelerde yıkılma riski taşıyan binaların yıkımı için Elazığ'daki bir firma tarafından makas operatörlüğü için 300 bin liraya kadar maaş teklifine rağmen çalışacak operatör bulamadı.

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Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!

Depremlerin etkisiyle yıkılma riski taşıyan binaların yıkımı için Elazığ'daki bir firma tarafından makas operatörleri için 300 bin liraya kadar maaş teklifi sunulmasına rağmen, operatör bulunamıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor. Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.

Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!

Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!

"Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz"

20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor. Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.

Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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