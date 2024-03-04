Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ölümden döndü!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını sürdürürken içinde bulunduğu otomobil Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ölümden döndü!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat’ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi, kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ölümden döndü!

Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ölümden döndü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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