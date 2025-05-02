  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!
Yayınlanma:

İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Kurtköy mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!

O burç sahipleri dikkat! Sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor! 2 Mayıs günlük burç yorumlarıO burç sahipleri dikkat! Sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor! 2 Mayıs günlük burç yorumları

Altın dibe mi çakılıyor: Düşüş ne kadar sürecek? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?Altın dibe mi çakılıyor: Düşüş ne kadar sürecek? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Özel mimari tasarım ve yaratıcılığın adresi Vielin Design, Tuzla mağazası yoğun katılımla açıldı
Özel mimari tasarım ve yaratıcılığın adresi Vielin Design, Tuzla mağazası yoğun katılımla açıldı
Türk Kızılay Pendik şubesi depremin ardından Millet Bahçesi'nde destek noktası oluşturdu
Türk Kızılay Pendik şubesi depremin ardından Millet Bahçesi'nde destek noktası oluşturdu
PESİAD, Kültür Sanat Etkinliklerine ‘Yedi Bölge Tek Sahne Sıra Gecesi’ ile Başladı
PESİAD, Kültür Sanat Etkinliklerine ‘Yedi Bölge Tek Sahne Sıra Gecesi’ ile Başladı
Pendik Belediyesi Ekipleri Sahada
Pendik Belediyesi Ekipleri Sahada
İbrahim Çam İHH'da Ahiliği anlattı
İbrahim Çam İHH'da Ahiliği anlattı
Vatandaş Sordu Başkan Ahmet Cin Cevapladı
Vatandaş Sordu Başkan Ahmet Cin Cevapladı
PESİAD Tanıtım Ve Medya Birimi, Yerel Basınla Bir Araya Geldi
PESİAD Tanıtım Ve Medya Birimi, Yerel Basınla Bir Araya Geldi