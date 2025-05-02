İstanbul Pendik'te korkunç yangın: Bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kurtköy mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!

O burç sahipleri dikkat! Sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor! 2 Mayıs günlük burç yorumları

Altın dibe mi çakılıyor: Düşüş ne kadar sürecek? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?