  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!

Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!

Suriye' sıcak saatler: İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!
Yayınlanma:

Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

AA'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye' sıcak saatler: İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bomba yağdırdı!

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

KATZ, SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

O burç sahipleri dikkat! Sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor! 2 Mayıs günlük burç yorumlarıO burç sahipleri dikkat! Sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor! 2 Mayıs günlük burç yorumları

Altın dibe mi çakılıyor: Düşüş ne kadar sürecek? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?Altın dibe mi çakılıyor: Düşüş ne kadar sürecek? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Diyanet cuma hutbesini yayınladı! Bu cuma hutbesinin konusu ne? 2 Mayıs Cuma hutbesiDiyanet cuma hutbesini yayınladı! Bu cuma hutbesinin konusu ne? 2 Mayıs Cuma hutbesi

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Bilim insanlarından kötü haber: Büyük deprem alarmı, yeni faylar keşfedildi!
Bilim insanlarından kötü haber: Büyük deprem alarmı, yeni faylar keşfedildi!
Yunanistan panikledi: Dev yedek ordu kuruluyor!
Yunanistan panikledi: Dev yedek ordu kuruluyor!
Pakistan'da terör saldırısı: Bombalı saldırıda yarılar ve şehit askerler var!
Pakistan'da terör saldırısı: Bombalı saldırıda yarılar ve şehit askerler var!
Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!
Son dakika! Fransa'da bir okulda dehşet anları: Ölü ve yaralı öğrenciler var!
Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!
Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!
Son dakika: Papa Franciscus hayatını kaybetti!
Son dakika: Papa Franciscus hayatını kaybetti!
ABD'de bir ilk! Türk Dr. Mehmet Öz İncil'e basarak yemin etti: resmen görevine başladı
ABD'de bir ilk! Türk Dr. Mehmet Öz İncil'e basarak yemin etti: resmen görevine başladı