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İstanbul Pendik'de akıl almaz vahşet: Evine girdiği kadını, bodruma kadar sürükleyip öldürdü!

İstanbul Pendik'de akıl almaz vahşet: Özbekistan uyruklu bir kadın, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından beşinci kattaki evinden bodruma kadar sürüklenip, bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Pendik'de akıl almaz vahşet: Evine girdiği kadını, bodruma kadar sürükleyip öldürdü!
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Pendik Kaynarca'da bir sitede Özbekistan uyruklu bir kadın, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından beşinci kattaki evinden bodruma kadar sürüklenip, bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynarca Mahallesi'ndeki Merdan Sokak'ta bulunan bir sitede korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özbek asıllı olduğu öğrenilen kadın, kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan tarafından beşinci kattaki dairesinden apartman bodrumuna kadar sürüklenerek arbede yaşadı. Komşuların müdahale çabalarına rağmen, talihsiz kadın vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'de akıl almaz vahşet: Evine girdiği kadını, bodruma kadar sürükleyip öldürdü!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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