  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!

Son dakika! İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında beklenen o karar çıktı...

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!
Yayınlanma:

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!

Son dakika! İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında beklenen o karar çıktı...

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti.

İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.

Son dakika, Resmi açıklama geldi: Türkiye Kupası final maçında önemli değişiklik!Son dakika, Resmi açıklama geldi: Türkiye Kupası final maçında önemli değişiklik!

Bungalovdaki gizli kamera skandalı sektör temsilcilerini harekete geçirdi: Özel dedektörler devreye giriyor!Bungalovdaki gizli kamera skandalı sektör temsilcilerini harekete geçirdi: Özel dedektörler devreye giriyor!

Kaldırım taşı ve biber gazıyla, kuyumcu soymaya kalkan yaşlı kadın olarak tanınmıştı: O, kadının ifadesi ve gerçek ortaya çıktı!Kaldırım taşı ve biber gazıyla, kuyumcu soymaya kalkan yaşlı kadın olarak tanınmıştı: O, kadının ifadesi ve gerçek ortaya çıktı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Erdoğan'dan Filistin hakkında çok önemli açıklamalar: İçim kan ağlayarak söylüyorum...
Erdoğan'dan Filistin hakkında çok önemli açıklamalar: İçim kan ağlayarak söylüyorum...
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme!
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme!
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Yalan gecede kim kazandı? 18 Nisan Cuma gazete manşetleri
Yalan gecede kim kazandı? 18 Nisan Cuma gazete manşetleri
Ekonomiyi allak bullak etti! Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı, ''Üzgünüm pişmanım''
Ekonomiyi allak bullak etti! Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı, ''Üzgünüm pişmanım''
Son dakika: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı!
Son dakika: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı!
Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar...
Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar...