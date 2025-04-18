Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!
Son dakika! İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında beklenen o karar çıktı...
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu hakkında, mahkemeden karar çıktı!
Son dakika! İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında beklenen o karar çıktı...
İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti.
İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.
Son dakika, Resmi açıklama geldi: Türkiye Kupası final maçında önemli değişiklik!
Bungalovdaki gizli kamera skandalı sektör temsilcilerini harekete geçirdi: Özel dedektörler devreye giriyor!
Kaldırım taşı ve biber gazıyla, kuyumcu soymaya kalkan yaşlı kadın olarak tanınmıştı: O, kadının ifadesi ve gerçek ortaya çıktı!