Son dakika, Resmi açıklama geldi: Türkiye Kupası final maçında önemli değişiklik!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağı duyurulmuştu. TFF, kupa finaline ev sahipliği yapacak stadyumun yeniden değerlendirmeye alındığını açıkladı.

Trabzonspor'un karara tepki göstermesinin ardından TFF'den konu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

TFF, Eskişehir'de oynanması planlanan kupa finali için yeniden değerlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

FİNAL MAÇI ESKİŞEHİR'DE OYNANMAYACAK

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.''

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