İstanbul Merter'de hareketli dakikalar: Kendisini bıçakla savunan kargocuyu tabancayla bacağından vurdu!

İstanbul Merter'de cadde üzerinde korku dolu anlar yaşandı: Bir şahısla kargocunun arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü...

İstanbul Merter'de cadde üzerinde silahlı saldırı yaşandı. Bir şahıs, kendisini bıçakla savunmaya çalışan kargocuyu tabancayla bacağından vurdu. Yaşanan dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Merter'de cadde üzerinde yaşanan silahlı saldırının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İddiaya göre tartışma sırasında bir kişi, elindeki bıçakla kendisini korumaya çalışan kargocuyu tabanca ile vurarak yaraladı.

KARGOCUYU SİLAHLA VURDU

Asayişberkemal'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü. Görüntülere göre saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile kargocuya ateş ediyor. Vurulan kargocu, acı içinde yere yığılırken çevredekilerin yaşadığı panik kameralara yansıyor.

KARGOCU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından saldırganın hızla bölgeden uzaklaştığı, yaralanan kargocunun ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralı kargocunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

